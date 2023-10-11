Военный эксперт назвал цель перемещения Черноморского флота в Новороссийск

Доктор военных наук Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о передислокации Черноморского флота ВМФ России из Севастополя в Новороссийск, что, по версии издания, можно назвать «большим успехом Киева». Однако, по мнению эксперта, все дело лишь в том, что сегодня военные корабли РФ должны прикрывать все черноморское побережье страны, чтобы обеспечить безопасность Крымского моста и отечественных портов.

«Это нормальная картина в условиях возникновения такой угрозы. Никакого отношения к изменению структуры системы базирования нет. То есть главной базой флота остается Севастополь. Там расположены главные судоремонтные и судостроительные предприятия. Никто не собирается его оставлять», — подчеркнул Сивков.

Он добавил, что задачи по защите черноморского побережья, помимо флота, успешно решает морская авиация.

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов до этого отмечал, что перемещение российских военных кораблей из Севастополя является верным решением. По его словам, когда суда рассредоточены, их тяжелее обнаружить.

Ранее военные эксперты опровергли возможность входа британского флота в Черное море.