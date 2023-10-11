МАГАТЭ обеспокоено ядерными рисками из-за конфликта на Ближнем Востоке

Руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил РИА Новости, что в агентстве обеспокоены возможным повышением ядерных рисков на фоне палестино-израильской эскалации.

«Естественно, когда подвергаются обстрелам ядерные объекты — это большие риски для «грязной бомбы». Достаточно снарядом попасть в хранилище сухого топлива», — сказал Чудаков на полях Российской энергетической недели.

Руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ уточнил, что речь идет об исследовательских реакторах.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал ему напрямую не обстреливать Запорожскую АЭС.

Ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрала новых членов Совета управляющих организации. В их число вошли Армения и Украина, сообщает постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.