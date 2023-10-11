Бельгия отправит Украине F-16 в 2025 году

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила в эфире телеканала RTL, что страна решила отправить Украине истребители F-16 в 2025 году.

«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году», — сказала Дедондер перед открывающейся в Брюсселе встречей министров обороны НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия на Украину.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что несколько стран Североатлантического альянса скоро поставят Киеву истребители F-16.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна хочет направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат говорил, что его стране потребуется около 128 истребителей.

По его словам, Украине нужно такое количество боевых самолетов, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.