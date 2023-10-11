ЦАХАЛ нанес авиаудары по 70 целям ХАМАС

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа, передает ТАСС.

Отмечается, что удары нанесли истребители.

В пресс-службе ЦАХАЛ указали, что район Дарадж-Туффа — «террористический центр» боевиков ХАМАС.

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии прибыл в ночь на среду, 11 октября, в Израиль.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.