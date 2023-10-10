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Стали известны подробности о российской ракете «Судного дня»

AT: новая крылатая ракета «Буревестник» способна преодолеть американскую оборону

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MOD Russia/Global Look Press

Россия представила межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» — это супероружие «Судного дня». Об этом сообщает Asia Times.

«Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой», — уточнило издание.

В статье отметили, что это оружие официально известно как «Буревестник». В зарубежных отчетах ракету называют «Летающим Чернобылем» или супероружием «Судного дня».

По данным издания, ракета вместе с другим «супероружием» дает России более широкий спектр вариантов ответного удара, если США решат устроить внезапную военно-морскую и воздушную атаку. «Буревестник» специально разрабатывался для преодоления американских оборонительных систем.

8 октября в США заявили о неуязвимости российской ракеты «Буревестник». В эфире телеканала CNN заявили, что новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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