Замминистра обороны РФ и посол Ливана обсудили палестино-израильский конфликт

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар провели встречу в Москве. В числе других вопросов они обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщили в Минобороны России.

«10 октября в Москве заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром», — уточнили в ведомстве.

В сообщении подчеркнули, что в ходе переговоров обсудили возможные перспективы российско-ливанского военно-технического сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Фомин и Нассар признали, что данный конфликт может быть урегулирован исключительно дипломатическими средствами. Данная встреча подтвердила готовность сторон к дальнейшим контактам по линии оборонных ведомств.

9 октября со стороны Ливана зафиксировали обстрел по Израилю.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.