Замминистра обороны РФ и посол Ливана обсудили палестино-израильский конфликт

Заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар провели встречу в Москве. В числе других вопросов они обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта, сообщили в Минобороны России.
«10 октября в Москве заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром», — уточнили в ведомстве.
В сообщении подчеркнули, что в ходе переговоров обсудили возможные перспективы российско-ливанского военно-технического сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией палестино-израильского конфликта.
Фомин и Нассар признали, что данный конфликт может быть урегулирован исключительно дипломатическими средствами. Данная встреча подтвердила готовность сторон к дальнейшим контактам по линии оборонных ведомств.
9 октября со стороны Ливана зафиксировали обстрел по Израилю.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.