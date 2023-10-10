Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС раскрыли сроки подготовки атаки на Израиль

Член руководства ХАМАС Бараке: атака на Израиль готовилась больше года

close
100%
Twitter

Член руководства ХАМАС Али Бараке заявил, что атака на Израиль была хорошо спланирована и в организации готовы к длительным боевым действиям. Об этом пишет Associated Press.

По словам Бараке, нападение на Израиль планировали несколько высокопоставленных руководителей военного крыла ХАМАС в секторе Газа, и даже ближайшие союзники ХАМАС не были заранее проинформированы о времени наступления. При этом он выразил уверенность в том, что Иран и «Хезболла» «подключатся к битве, если Газа подвергнется к войне на уничтожение».

«Мы хорошо подготовились к этой войне и готовы справиться со всеми сценариями, даже со сценарием долгой войны», — подчеркнул он.

Представитель ХАМАС заявил, что организация задействует только 2 тыс. боевиков из имеющихся 40 тыс., однако достигнутые результаты уже превышают ожидания.

Поводом для нападения ХАМАС он назвал политику ультраправого правительства Израиля в последний год.

До этого в ХАМАС опровергли данные о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий