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Стало известно число уничтоженных израильских танков «Меркава»

Forbes: в результате атаки ХАМАС Израиль мог потерять шесть танков «Меркава»

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Zachi Evenor/Wikimedia

Обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг указал в своей статье, что Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

«По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть «Меркав» и семнадцать бронетранспортеров», — написал Хэмблинг, ссылаясь на подсчет финского военного эксперта Эмиля Кастехельми по состоянию на вечер 7 октября.

В своем материале обозреватель отметил, что «ошеломляющая атака» застала Израиль врасплох. Хэмблинг указал, что палестинцы подбивали танки ЦАХАЛ с помощью небольших дронов. Он также отметил, что на распространяемых в соцсетях кадрах видно, что много израильской бронетехники было уничтожено или повреждено.

По мнению Хэмблинга, после первоначальной атаки ХАМАС перешел в оборону и, вероятно, понесет потери от гораздо более мощной израильской армии.

До этого израильская телерадиокомпания Kan передавала, что армия Израиля атаковала 1 707 целей радикалов в секторе Газа.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис выражал мнение, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в секторе Газа не будет применять танки, а задействует только пехоту.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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