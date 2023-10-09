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Военное крыло ХАМАС выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Сдерота

Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракеты в направлении Тель-Авива и Сдерота

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Depositphotos

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС) выпустили ракеты в направлении Тель-Авива и Сдерота. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«В ответ на бомбардировку домов мирных жителей «Бригады Аль-Кассама» возобновили бомбардировку Тель-Авива ракетным залпом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный залп по Сдероту был произведен «в поддержку действующих там элитных сил Кассама».

В этот же день сообщалось, что ракетные удары пришлись на города Ашдод и Ашкелон на юге Израиля, в результате чего несколько человек получили ранения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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