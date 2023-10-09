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Израильские военные взяли под контроль все граничащие с сектором Газа населенные пункты

Армия обороны Израиля завершила боевые действия во всех городах

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных, передает The Times of Israel.

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа и ни в одном из городов не ведутся боевые действия. Случаи столкновения с палестинскими террористами были единичными, 13 террористов были ликвидированы, заявил Хагари.

Тем не менее, по словам представителя израильской армии, в районе все еще могут оставаться террористы.

Хагари также сообщил, что разрушенные пограничные барьеры в секторе Газа охраняют танки, боевые вертолеты и беспилотники. Жители 15 из 24 городов на границе эвакуированы, остальных вывезут в ближайшее время.

С начала боевых действий в сторону Израиля было выпущено около 4400 ракет, сказал Хагари.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В свою очередь Израиль начал против ХАМАС операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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Война в Израиле
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