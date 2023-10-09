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В ВСУ признали, что неспособны противостоять российским авиабомбам

В ВСУ признали, что не могут бороться с российскими бомбами из-за нехватки ПВО

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Darko Vojinovic/AP

У Украины нет средств противостоять авиабомбам российских сил, в частности, не хватает средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Гуменюк высказала мнение, что российские военные понимают, что у Вооруженных сил Украины нет «адекватных средств» реагировать на бомбардировки.

Помимо средство ПВО, добавила пресс-секретарь, у украинской армии нет самолетов-истребителей, которые могли бы уничтожать российские самолеты, выпускающие бомбы.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ ранее предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские атаки с флангов представляют большую проблему для ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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