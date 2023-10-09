Армии Израиля потребуется больше времени для борьбы с боевиками ХАМАС, чем ожидалось

В израильской армии сообщили, что для борьбы с боевиками ХАМАС на территории страны потребуется больше времени, чем ожидалось. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт на брифинге с журналистами, передает Reuters.

Как рассказал Хехт, на данный момент израильские войска ведут бои с боевиками ХАМАС в семи-восьми точках за пределами Газы. Бои продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.

По его словам, за ночь около 70 вооруженных боевиков проникли в кибуц Беэри, часть из них ликвидирована, некоторые всё еще скрываются в домах.

«Требуется больше времени, чем мы ожидали, чтобы вернуть ситуацию в оборонительное положение», — сказал подполковник Армии обороны Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.