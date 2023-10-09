Свыше 123 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома в секторе Газа

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило что свыше 123 тысяч палестинцев вынуждены были покинуть свои дома, расположенные в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся на 21:00 мск 8 октября у Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сведениям, свои дома в секторе Газа вынуждены были покинуть 123 538 палестинцев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Глава правительства сообщил, что приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Бен-Гвир заявил о начале набора добровольцев в ряды полиции.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.