Израильская армия вошла в деревни на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля вошла в деревни, расположенные к западу от города Дженин на Западном берегу реки Иордан Палестинской национальной автономии. Об этом сообщает палестинское информационное агентство ВАФА.

По данным агентства, вечером 8 октября израильские войска вошли в деревни Руммана и Забуба, находящиеся к западу от Дженина.

ВАФА, ссылаясь на источники в органах безопасности Палестинской автономии, заявило что израильские солдаты провели операцию по прочесыванию территории, а затем установили контрольно-пропускной пункт.

Ранее сообщалось, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан. Поэтому премьер-министр приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.