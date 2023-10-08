США отправляют в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу из-за атаки ХАМАС

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США в свете эскалации палестино-израильского конфликта перебрасывают в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу »Джеральд Форд» и усиливают авиационные подразделения в регионе, передает РИА Новости.

В состав этой группы, помимо авианосца, входит ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

Остин также сообщил, что Соединенные Штаты также предприняли шаги для усиления эскадрилий (истребителей) F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 американских ВВС в регионе.

До этого Ллойд Остин заявил о непоколебимости позиции США по вопросу права Израиля на самооборону.

По его словам, в ближайшие дни американское оборонное ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты и защиты гражданского населения «от неизбирательного насилия и терроризма».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.