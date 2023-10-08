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В армии Мали заявили о победе над мятежниками в одном из населенных пунктов

Полковник Дембеле: армия Мали освободила город Анефис от террористов

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Paul Lorgerie/Reuters

Полковник армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что вооруженные силы страны освободили город Анефис и его окрестности от террористических группировок. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X, передает РИА Новости.

При этом Дембеле подчеркнул, что армия Мали намерена восстановить порядок и безопасность на всей территории страны, в том числе в тех зонах, которые ранее контролировала Миссия ООН по стабилизации в Мали.

17 сентября армия Мали заявила о захвате двух военных лагерей вооруженными группировками.

1 августа стало известно, что Мали и Буркина-Фасо будут считать объявлением войны военную интервенцию в Нигер.

13 августа миротворческая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Мали (MINUSMA) объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере этой западноафриканской страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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