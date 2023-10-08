Армия Израиля объявила об эвакуации жителей у границы с сектором Газа

Израильская армия объявила, что начинает эвакуацию жителей населенных пунктов, которые расположены на границе с палестинским анклавом сектор Газа. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Населенные пункты, прилегающие к заграждению безопасности (Урим, Беери, Нахаль Оз, Нетив ха-Асара, Зиким), в настоящее время эвакуируются.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Агари заявил, что израильские власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа.

До этого представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи призвал жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее Пентагон пообещал Израилю помощь.