Россию посетит генсек Лиги арабских государств

Москву по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова посетит генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Об этом говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

Генсек ЛАГ отправился в российскую столицу в воскресенье утром, 8 октября. Абуль Гейти и Лавров, как ожидается, проведут расширенные переговоры по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В частности, глава МИД РФ и генсек ЛАГ обсудят региональные и международные проблемы, в особенности нынешнюю эскалацию в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Сергей Лавров провел разговор с главой МИД Египта о войне в Израиле.