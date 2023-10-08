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В США спрогнозировали последствия контрнаступления РФ для Украины

Полковник Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе контрнаступления.

«Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведет ее к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории», — сказал Уилкерсон.

По словам бывшего военного, украинские войска уничтожают сами себя при попытках прорвать российские линии обороны.

До этого обозреватель американского издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпело провал из-за эффективных маневров ВС Российской Федерации.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон также утверждал, что российские атаки с флангов представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорил о том, что в США растет число людей, задающихся вопросом о целесообразности продолжения помощи Киеву.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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