Востоковед оценил противников Израиля

Востоковед Евгений Сатановский заявил, что союзников у Израиля «нет и никогда не было». Об этом он сообщил газете «Известия».

По его словам, Иран «репетирует большую войну с Израилем». Сирия также может стать стороной конфликта, но сейчас «она занята своими собственными проблемами».

Сатановский также утверждает, что к этому конфликту могут подключиться и другие радикальные группировки, в том числе «Хезболла» и талибы (организация запрещена в России).

Ранее Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с движением ХАМАС об освобождении пленных израильтян, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники.

По словам журналистов, в захвате мирных граждан Израиля участвовали не только боевики, но и гражданские. Этот фактор усложняет подсчет.

Пока что официальных цифр насчет количества заложников нет. По неофициальным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали почти 750 израильтян, передает издание.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.