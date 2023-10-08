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В США заявили о неуязвимости российской ракеты «Буревестник»

CNN: с межконтинентальной ракетой «Буревестник» не справится ни одна система ПВО

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой не может быть перехвачена ни одной системой противовоздушной обороны (ПВО). Такое утверждение было озвучено в эфире телеканала CNN.

Как отметил ведущий телеканала, новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Корреспондент CNN Джил Доэрти добавил, что «Буревестник» представляет собой серьезную угрозу.

5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что страна провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что данный тест был последним. Путин также заявил о скором завершении работ над стратегическим комплексом «Сармат».

Майор американской армии в отставке и аналитик Майк Лайонс в беседе с телеканалом CBS News заявлял, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», оснащенная ядерной энергетической установкой, может поражать цели на территории США.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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