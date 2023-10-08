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Названа угроза для авиабаз ВСУ с истребителями F-16

InfoBRICS: авиабазы ВСУ с F-16 незамедлительно станут целями российских военных

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Ints Kalnins/Reuters

Военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS заявил, что новые авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с самолетами F-16 незамедлительно станут целями российских военных.

Он отметил, что новые авиабазы для американского истребителя будут немедленно уничтожены российскими войсками.

По его словам, самолет F-16 не станет оружием, которое спасет Украину, поскольку он станет «логистическим кошмаром» для ВСУ из-за высоких расходов на его обслуживание.

По информации, полученной РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией, российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в зоне спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине. Согласно словам источника, российские системы РЭБ получат настройки, специально разработанные для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей F-16 НАТО.

Ранее стало известно, что в Чехии решили купить истребители США.

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