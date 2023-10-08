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Представитель ЦАХАЛ рассказал об обстановке в Израиле

В ЦАХАЛ заявили, что пока не удалось взять ситуацию в Израиле под контроль

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Ammar Awad/Reuters

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил телеканалу CNN, что армии пока не удалось взять ситуацию в Израиле под полный контроль.

По его словам, армия Израиля пока продолжает сражаться, а также выразил надежду, что утром 8 октября ЦАХАЛ сможет заявить о наведении порядка в стране. Он добавил, что в нападении на Израиль участвовали несколько сотен бойцов ХАМАС.

Ранее израильский политолог Алекс Векслер заявил, что Израиль упустил момент атаки группировки ХАМАС на страну.

По его словам, правительство страны привыкло к военным действиям со стороны ХАМАС, так как группировка постоянно открывает стрельбу. Также власти Израиля считали, что из-за приезда жителей сектора Газа на работу в страну атаки будут происходить реже, отметил Векслер.

Также сообщалось, что больница «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару.

По словам сотрудника медицинского учреждения, здание больницы серьезно пострадало.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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