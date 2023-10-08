Российская авиация ударила по пунктам двух бригад ВСУ

Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что удары нанесены в районах населенных пунктов Антоновка и Победа в ДНР. Кроме того, российская штурмовая авиация поразила скопления живой силы и боевой техники в районах Белогоровки, Спорного, Веселого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки.

В свою очередь артиллерия нанесла огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а еще — по узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке, рассказал Астафьев.

Помимо этого, продолжил он, на позициях ВСУ удалось уничтожить 155-миллиметровое орудие американского производства М777, гаубицу Д-30 и четыре миномета 120-го калибра.

Результат был и у FPV-дронов-камикадзе, а также беспилотников с устройством сброса боеприпасов. Они поразили шесть опорных пунктов, наблюдательный пункт и пункт временной дислокации подразделений противника в Раздоловке, Переездном и Васюковке, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг». Противотанковый ракетный комплекс поразил боевую бронированную машину в районе Клещеевки, добавил он.

7 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении. Войска столкнулись с вражескими группировками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное в ДНР. В результате потери противника на этом направлении составили до 190 украинских военнослужащих.

В тот же день Вооруженные силы РФ отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны на Южнодонецком направлении. В Минобороны отмечали, что за сутки ВСУ потеряли до 225 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны сообщало, что 7 октября ВСУ второй раз за вечер попытались ударить по Крыму ракетой С-200.