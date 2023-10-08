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РИА Новости сообщило об убийстве 22 мирных жителей членами «Правого сектора»*

РИА Новости: члены «Правого сектора» убили 22 жителя Снигиревки под Херсоном

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Сотрудник российских силовых структур рассказал на условиях анонимности агентству РИА Новости, что члены организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) расстреляли 22 мирных жителя.

По его словам, причиной стали их пророссийские взгляды.

«Все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — заявил он.

Он отметил, что убийства были совершены 13 сентября.

Сотрудник добавил, что оперативным способом стали известны данные пятерых погибших граждан Украины.

В августе сообщалось, что военнослужащим Вооруженных сил России, по предварительным данным, удалось убить полковника Вооруженных сил Украины, командира роты и депутата Киевсовета Сергея Ильницкого. Подчеркивалось, что он был заместителем бывшего лидера признанного экстремистским «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Утверждается, что Ильницкий служил добровольцем в ВСУ с 2014 года. Потом он стал депутатом Киевского городского совета. Согласно имеющимся данным, Ильницкий участвовал в боевых действиях за Бахмут.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани.

*   организация запрещена в России
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