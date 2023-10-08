Обозреватель американского издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу утверждает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпело провал из-за эффективных маневров ВС Российской Федерации.

По его словам, российская сторона постоянно проводит мелкомасштабные контратаки. Это делается, чтобы вывести противника из равновесия.

Атламазоглу отметил, что ВС России получили преимущество перед украинской армией с помощью ротации подразделений.

Обозреватель считает, что гибкая оборона российской стороны приносит свои плоды, а ВСУ испытывают трудности с достижением прогресса контрнаступления.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские атаки с флангов представляют большую проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины снизили свою боевую активность на Донецком направлении. По его словам, противник занимается восполнением потерь, а также перегруппировкой. Также Марочко заявил, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.