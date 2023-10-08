Российские войска нанесли 12 ракетных ударов по ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра Западной группировки Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации за прошедшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли удар по украинским взводным опорным пунктам в районе Ивановки.

Ударные вертолеты и самолеты штурмовой авиации действовали в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестовом.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Украины застряли в неудачных попытках контрнаступления, однако США поторапливают украинские власти и угрожают прекратить поддержку республики.

По словам Лукашенко, одним из таких сигналов стало принятие временного бюджета без пунктов о предоставлении финансовой помощи Украине.

Он утверждает, что ВСУ увязли в своем контрнаступлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.