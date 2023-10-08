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В США заявили о массовом дезертирстве украинских солдат

Макгрегор: украинские военные массово дезертируют после провала контрнаступления

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Gleb Garanich/Reuters

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные начали массово дезертировать после провала контрнаступления. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

Он утверждает, что украинские солдаты устали от боевых действий, а огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы.

По его словам, в текущий момент украинская армия состоит из неподготовленных солдат.

До этого Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден был шокирован количеством людей, которые выступают против поддержки Украины.

Конгресс США ранее согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Между тем Байден подчеркнул, что военную помощь Украине нельзя прекращать.

Из-за этого отказа Украина потеряла сумму в две трети доходов, а именно $24 млрд, указывали данные бюджета страны.

До этого сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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