Над Истрой уничтожен беспилотник с 10 кг взрывчатки на борту

Над Истрой был уничтожен средствами противовоздушной обороны беспилотник, на борту которого находилась взрывчатка мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщила мэр города Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

«Беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы и уничтоженный средствами ПВО над территорией городского округа Истра, нес на себе взрывчатое вещество», — сообщила Витушева.

В связи с опасностью детонации часть жителей домов коттеджного поселка «Русская деревня», расположенных вблизи лесного массива, где были обнаружены обломки дрона, была временно эвакуирована на безопасное расстояние, а на место выдвинулась саперная команда.

«Масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте», — уточнила мэр.

До этого в МО РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Истринским городским округом Подмосковья. По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории Москвы и Московской области в 05:05 мск 7 октября. Для этого они использовали БПЛА самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.