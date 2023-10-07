В Тель-Авиве объявлена воздушная тревога после запуска 150 ракет ХАМАС

Силы обороны Израиля сообщили о воздушной тревоге в центральных регионах страны и Тель-Авиве. Соответствующие публикации появились в Telegram-канале израильского ведомства.

Также сообщается об атаке по городу Ашход и тревоге в Ха Шфеле.

До этого в ХАМАС сообщили о запуске 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел жилых зданий в секторе Газа.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.