Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров

Военное крыло ХАМАС: десятки израильских солдат и офицеров взяты в плен

close
100%
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

«Бригады «Аль-Кассам» взяли в плен десятки офицеров и солдат. Они (пленные. — «Газета.Ru») находятся в надежных местах и в туннелях сопротивления», — сказано в сообщении военного крыла ХАМАС.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что израильтян взяли в плен и увезли в сектор Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий