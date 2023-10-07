В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

«Бригады «Аль-Кассам» взяли в плен десятки офицеров и солдат. Они (пленные. — «Газета.Ru») находятся в надежных местах и в туннелях сопротивления», — сказано в сообщении военного крыла ХАМАС.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари заявлял, что израильтян взяли в плен и увезли в сектор Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.