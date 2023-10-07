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Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали более 66 млн боеприпасов

МО РФ: формирования Карабаха сдали 66,1 млн боеприпасов и более 7 тыс. оружия

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Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха в рамках достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий сдали 92 единицы бронетехники, около 66,1 млн боеприпасов, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и другого вооружения. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства бюллетене.

Кроме того, силы Нагорного Карабаха сдали 142 автомобиля, 124 единицы средств противовоздушной обороны (ПВО), 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, а также беспилотник, уточнили в российском Минобороны.

Охрана мест хранения вооружения, техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.

Министерство также сообщило, что один наблюдательный пост в Аскеранском районе был свернут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что сроки пребывания российских миротворцев в Карабахе будут определяться в контакте с Азербайджаном.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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Война в Карабахе
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