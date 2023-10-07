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Минобороны РФ проинформировало о потерях ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

МО РФ: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли более 100 солдат

Вооруженные силы Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях в течение суток лишились более 100 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ на Купянском направлении при содействии боевых самолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили пять атак украинских войск в районе Макеевки Луганской народной республики и Лимана Первого Харьковской области. Также российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в районах Купянска, Синьковки, Лимана Первого и Ивановки Харьковской области.

На этом направлении ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, артиллерийскую систему М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Червоной Дибровы. Там противник потерял свыше 65 бойцов, а также два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

Накануне руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил в интервью РИА Новости, что группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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