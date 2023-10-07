Эксперт по Израилю назвал последствия нападения движения ХАМАС на Израиль

Военный конфликт между Израилем и движением ХАМАС может привести к отставке премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. Он назвал события, которые произошли утром в субботу 7 октября «кровавым Шаббатом».

«Это уникальная ситуация для Израиля, страна несет очень большие потери. Есть множество видео и фото с пленными израильтянами: над ними издеваются, судя по всему много пленных женщин. Уникально, что это все происходит в 50-ю годовщину войны Судного дня, тогда Израиль проспал нападение. Ситуация повторилась, и это полный провал всех служб безопасности и хваленой израильской разведки. В Израиле все это уже называют «кровавым Шаббатом». Боевики ХАМАСа захватили часть территории Израиля и продолжают ее удерживать. Введено чрезвычайное положение, всех религиозных евреев призвали прекратить соблюдать Шаббат и начать вооружаться. Все это говорит о крайней серьезности ситуации. Чем бы не закончилась эта война, она, скорее всего, приведет к отставке премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 50 лет назад в войну Судного дня ушла в отставку Голда Меир, которая так же пропустила это нападение», — заявил эксперт.

Каргин уверен, что Израиль «соберет силы и откинет ХАМАС». Однако пример группировки может быть сигналом для других представителей арабского мира.

«Все произошедшее показало израильскую слабость. Слабость — это главный «грех» на Ближнем Востоке, этого там не прощают. Если Израилю не удастся отбросить ХАМАС в самое ближайшее время, то у некоторых соседей Израиля может появиться искушение присоединиться к этой войне. И тогда ситуация может стать критичной. Даже Голда Меир говорила: «У Израиля нет ядерного оружия, но, если надо, она его применит». Все это очень опасно не только для региона, но и для всего мира», — подчеркнул востоковед.

Он добавил, что главной целью нападения на Израиль является попытка сорвать мирные переговоры между Израилем и Саудовской Аравии.

С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом со стороны сектора Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов.

Ранее в Госдуме высказались о возможности России повлиять на арабо-израильский конфликт.