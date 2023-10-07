Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рядового Егорова посмертно представили к званию Героя России

Шойгу представил к званию Героя России (посмертно) рядового Дмитрия Егорова

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России (посмертно) рядового Дмитрия Егорова за бой с превосходящими силами украинской армии у Новомайорского в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

«Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным «Сунтар» к званию Героя РФ (посмертно)», — говорится в сообщении.

7 октября Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса акционерного общества (АО) «Красмаш» в Красноярском крае.

Глава военного ведомства проверил производственные цеха предприятия и технологический процесс массового производства новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат». Российское оборонное ведомство отмечало, что в настоящее время на АО «Красмаш» производятся первые серийные ракеты, которые в ближайшем будущем поступят на боевое дежурство.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий