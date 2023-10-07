Рядового Егорова посмертно представили к званию Героя России

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя России (посмертно) рядового Дмитрия Егорова за бой с превосходящими силами украинской армии у Новомайорского в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

«Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным «Сунтар» к званию Героя РФ (посмертно)», — говорится в сообщении.

7 октября Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса акционерного общества (АО) «Красмаш» в Красноярском крае.

Глава военного ведомства проверил производственные цеха предприятия и технологический процесс массового производства новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат». Российское оборонное ведомство отмечало, что в настоящее время на АО «Красмаш» производятся первые серийные ракеты, которые в ближайшем будущем поступят на боевое дежурство.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.