В Армии обороны Израиля назвали число выпущенных по стране ракет

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что по меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы. Его слова приводит армейская пресс-служба, передает ТАСС.

«Параллельно ряд террористов проникли на израильскую территорию на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», — сказано в сообщении Хагари.

До этого газета Haaretz писала, что полиция Израиля оценивает силы вторгшихся в страну боевиков в 60 человек в 14 районах.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Позднее немецкая газета Bild сообщила, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС помимо города Сдерот в Израиле вошло в Ашкелон.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.