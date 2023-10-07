Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС вошли в еще один город в Израиле

Bild: боевики движения ХАМАС вошли в израильский город Ашкелон

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС помимо города Сдерот в Израиле вошло в Ашкелон. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Военный аналитик газеты Юлиан Репке отмечает, что ранее такого масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было.

«Террористы захватили центр города Ашкелон после прорыва из сектора. Сдерот также, судя по всему, частично находится под контролем ХАМАС. Это означает войну», — говорится в статье.

Город Ашкелон располагается на берегу Средиземного моря в 7 км от сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Боевое крыло ХАМАС сообщало, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий