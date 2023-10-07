ХАМАС вошли в еще один город в Израиле

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС помимо города Сдерот в Израиле вошло в Ашкелон. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Военный аналитик газеты Юлиан Репке отмечает, что ранее такого масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было.

«Террористы захватили центр города Ашкелон после прорыва из сектора. Сдерот также, судя по всему, частично находится под контролем ХАМАС. Это означает войну», — говорится в статье.

Город Ашкелон располагается на берегу Средиземного моря в 7 км от сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Боевое крыло ХАМАС сообщало, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.