Очевидцы рассказали об обстановке в Израиле на фоне атак со стороны сектора Газа

Жители города Беэр-Шева на юге Израиля опасаются проникновения в город террористов после начала атак со стороны сектора Газа. Об этом «Газете.Ru» сообщила русскоговорящая жительница города. По ее словам, в Беэр-Шеве звучат взрывы.

«У нас тут, конечно, неспокойно. С 6:30 постоянные обстрелы, в квартиру заходим на 10 минут, а потом опять на лестничную клетку. Сейчас уже успокоилось немного, но все очень боятся террористов. Люди встревожены на счет «хамасников», но не на счет ракет. Говорят, впервые за долгое время такое. Кто-то говорил, что в районе Неве Зеев есть террористы, мы слышали взрыв и видели близко столб дыма. Сказали, что это гранаты или гранатометы, потому что воздушной тревоги не было», — рассказала Анна (имя изменено).

Она отметила, что в городе есть бомбоубежища, но практически никто из горожан в них не заходит, так как там «очень грязно».

«Бомбоубежища есть, но много кто не спускается туда. Люди сидят на ступенях на лестничной клетке. Бункер был закрыт долгое время, и там очень грязно. По поводу указаний властей ничего не знаю. Не владею ивритом, и официальные документы не могу читать. Наверное, они выложили местонахождение убежищ и [объяснили] как нужно вести себя», — рассказала женщина.

В столице Израиля Иерусалиме обстановка довольно спокойная, хотя и слышны взрывы. Об этом «Газете.Ru» сообщил россиянин Антон.

«Над Иерусалимом видно ракеты, слышны взрывы. Обстановка спокойная, люди снимают войну с балконов и крыш. Пока никаких волнений нет, даже в арабском квартале все спокойно. Указаний пока никаких нет, иногда звучат сирены», — сказал он.

Утром в субботу 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли израильскую территорию ракетами. Воздушная тревога начала звучать на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

Пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы с территории сектора Газы проникли на территорию Израиля на фоне массированного обстрела со стороны анклава.

Министр обороны Израиля ввел особое положение в центральной части страны и объявил о массовом сборе резервистов. Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Ранее стало известно число пострадавших при обстрелах Израиля.