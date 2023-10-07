Армия Израиля подтвердила проникновение в страну палестинских террористов

Террористы с территории сектора Газы проникли утром 7 октября на территорию Израиля на фоне массированного обстрела со стороны анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в течение часа палестинская исламистская террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории государства Израиль. В некоторых районах боевики проникли на израильскую территорию, указали в пресс-службе.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.