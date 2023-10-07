Армия Израиля объявила о состоянии «готовности к войне»

Израиль объявил о состоянии «готовности к войне» на фоне обстрелов из Газы, сообщает Reuters.

«Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне», — говорится в сообщении.

В настоящее время начальник Генерального штаба проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций, заявили в армии.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа утром обстреляли израильскую территорию ракетами.

Как передает корреспондент агентства РИА Новости, сектор Газа выпустил десятки ракет в сторону Израиля. Уточняется, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве, сигнал был хорошо слышен в северной части города.

До этого воздушная тревога начала звучать на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

22 сентября армия Израиля сообщила об ударах по сектору Газа. Перед этим из сектора Газа были выпущены пять ракет по израильской территории, которые перехвачены «Железным куполом».

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.