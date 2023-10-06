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ВМС Украины отреагировали на сообщение о подрыве на мине турецкого судна у берегов Румынии

ВМС Украины назвали ложной информацию о подрыве турецкого сухогруза Kafkametler

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marinetraffic.com

Военно-морские силы Украины не подтвердили информацию о подрыве турецкого сухогруза Kafkametler на мине у берегов Румынии в Черном море. Об этом заявил официальный представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает украинский портал TSN.ua.

«Такая информация проходила, <...> и мы ее не подтверждаем. <...> подрыва не было, информация не соответствует действительности», — сказал он.

Плетенчук отметил, что «все было осмотрено», и не выявлено никаких повреждений.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что 5 октября турецкое грузовое судно Kafkametler подорвалось на мине в Черном море и получило незначительные повреждения.

По данным СМИ, после взрыва судно встало на якорь, чтобы оценить повреждения, и через несколько часов продолжило движение. Уточняется, что никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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