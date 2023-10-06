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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 235 военных на Херсонском направлении

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли до 235 бойцов на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Потери противника составили до 235 украинских военнослужащих», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ уничтожили пять складов с боевыми припасами, а также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, российская армия ликвидировала шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей ВСУ.

Ранее российская группировка войск «Днепр» смогла уничтожить станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» в Херсонской области.

До этого российские военные установили полный контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив.

Ранее власти Херсонской области заявили о намеренных обстрелах со стороны ВСУ.

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