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В Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских самолетов за неделю

Минобороны: ВКС и ПВО РФ уничтожили за неделю четыре украинских самолета

Министерство обороны России сообщило, что истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) за неделю было уничтожено четыре украинских самолета. Об этом сообщает ТАСС.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты были подбиты в Днепропетровской области и в ДНР.

Также на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области был уничтожен штурмовик Су-25.

Также Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на Донецком направлении более 1 745 военных и 18 танков. Согласно сообщению оборонного ведомства, ВСУ продолжали укреплять оборону в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Уточняется, что российские военные отразили 34 атаки.

Ранее российские военные отбили на Южно-Донецком направлении атаку ВСУ.

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