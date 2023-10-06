Российская армия ударила по мастерским сборки дронов и складам оружия ВСУ

Вооруженные силы России нанесли сокрушительные удары по крупноузловой мастерской сборки беспилотников «Punisher» и «Фурия», складам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в Telegram.

В публикации уточняется, что Российская армия наносила удары ракетами большой дальности и дронами по объектам военной инфраструктуры Украины, в результате чего удалось ликвидировать склады хранения ракет зарубежного производства.

Согласно информации оборонного ведомства, на складах хранились снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, а также элементы приготовления взрывчатых веществ для боевых припасов.

Как отметили в пресс-службе, ВС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений украинских националистических формирований и иностранных наемников.

До этого российское Министерство обороны сообщило об уничтожении двух плавсредств ВСУ при попытке высадиться в Крыму.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.