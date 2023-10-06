Полковник Вооруженных сил Аргентины, магистр по военному делу Высшей военной школы Габриэль Камилли считает, что Запад прекратит поддержку ВСУ из-за уменьшения запасов оружия, сообщает РИА Новости.

«Способность западной промышленности поставлять Украине критически важные боеприпасы и системы вооружения вступает в кризис… Поставки обещанных танков и самолетов в количестве, недостаточном для того, чтобы сделать решающие изменения (на поле боя), задержались на месяцы», — заявил Камилли на встрече экспертов в Русском доме в Буэнос-Айресе.

Камилли указал, что многие страны НАТО полностью прекратили производство вооружений, считая, что эта отрасль не понадобится в 21 веке.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб заявил, что Запад прекратит снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он пояснил, что в нынешней ситуации украинское руководство столкнулось перед неразрешимым противоречием — Киев не может ни просить мира, ни выиграть войну.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.