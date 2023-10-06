Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Аргентине оценили возможности Запада продолжать снабжать Украину

Полковник ВС Аргентины Камилли считает, что Запад прекратит поддержку ВСУ

close
100%
Mstyslav Chernov/AP

Полковник Вооруженных сил Аргентины, магистр по военному делу Высшей военной школы Габриэль Камилли считает, что Запад прекратит поддержку ВСУ из-за уменьшения запасов оружия, сообщает РИА Новости.

«Способность западной промышленности поставлять Украине критически важные боеприпасы и системы вооружения вступает в кризис… Поставки обещанных танков и самолетов в количестве, недостаточном для того, чтобы сделать решающие изменения (на поле боя), задержались на месяцы», — заявил Камилли на встрече экспертов в Русском доме в Буэнос-Айресе.

Камилли указал, что многие страны НАТО полностью прекратили производство вооружений, считая, что эта отрасль не понадобится в 21 веке.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб заявил, что Запад прекратит снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Он пояснил, что в нынешней ситуации украинское руководство столкнулось перед неразрешимым противоречием — Киев не может ни просить мира, ни выиграть войну.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий