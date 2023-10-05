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Путин заявил, что в России нет и не было ЧВК

Путин заявил, что в России нет частных военных компаний и законов для них

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о том, что В России нет частных военных компаний (ЧВК), «не существовало и не существует». Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского лидера, название ЧВК «Вагнер» — это лишь журналистское наименование, а юридически такой структуры не было. Он отметил, что пока нет единого мнения, нужны ли такие формирования, как частные военные компании.

Президент также добавил, что несколько тысяч бывших «вагнеровцев» впоследствии подписали контракт с Минобороны РФ. При этом он удивился, узнав, что в «Вагнере» бойцам платили наличными.

О том, что юридически частных военных компаний в России не существует, Путин говорил еще в июле, назвав это непростым вопросом.

До этого Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что общей целью специальной военной операции на Украине является денацификация страны.

Ранее Путин заявил, что Россия перестанет существовать в случае, если страна не будет суверенной.

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