Польша впервые в истории развернула над Варшавой систему ПРО

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что впервые в истории вооруженные силы развернули систему противоракетной обороны (ПРО) над Варшавой, передает ТАСС.
«Впервые в истории Варшава получает противоракетную оборону», — сказал он
Министр отметил, что до этого над столицей была только противовоздушная оборона (ПВО).
Глава оборонного ведомства добавил, что обеспечивать безопасность в небе будет американская система Patriot, боевые дежурства начинаются с завтрашнего дня.
До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на конференции по безопасности в Польше заявил, что западные страны в ближайшие годы начнут значительно инвестировать в системы противовоздушной обороны, на что повлиял конфликт на Украине.
В сентябре сообщалось, что в Польше военные покупают больше тысячи ракет противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее Польша и страны Балтии потребовали убрать ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.