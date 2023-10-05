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Польша впервые в истории развернула над Варшавой систему ПРО

Министр обороны Польши Блащак: над Варшавой впервые развернули систему ПРО

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U.S. Air Force/AP

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что впервые в истории вооруженные силы развернули систему противоракетной обороны (ПРО) над Варшавой, передает ТАСС.

«Впервые в истории Варшава получает противоракетную оборону», — сказал он

Министр отметил, что до этого над столицей была только противовоздушная оборона (ПВО).

Глава оборонного ведомства добавил, что обеспечивать безопасность в небе будет американская система Patriot, боевые дежурства начинаются с завтрашнего дня.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на конференции по безопасности в Польше заявил, что западные страны в ближайшие годы начнут значительно инвестировать в системы противовоздушной обороны, на что повлиял конфликт на Украине.

В сентябре сообщалось, что в Польше военные покупают больше тысячи ракет противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Польша и страны Балтии потребовали убрать ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.

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