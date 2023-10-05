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Украина планирует разработать план разминирования территории на десятилетие

Клименко: Украина разработает план разминирования своей территории на 5-10 лет

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Александр Гальперин/РИА Новости

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что Киев разработает план разминирования своей территории на 5-10 лет, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Он отметил, что международные партнеры Украины осознают, что без инноваций и сотрудничества разминирование территорий будет долгим.

«Для этого мы должны разработать план на 5-10 лет разминирования, чтобы понимать количество нужной техники и специалистов. Наибольшая проблема — это очистка полей и водных акваторий», — сказал он.

До этого камбоджийская газета Khmer Times сообщала, что Украина обратилась к Камбодже с просьбой предоставить техническую поддержку и обучить персонал разминированию территории.

В сентябре саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляли, что не имеют возможности применить машины для разминирования, так как их оперативно обнаруживают и уничтожают.

5 сентября замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявлял, что ВСУ применяют тактику «живого разминирования»

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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