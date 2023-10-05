Российские танковые экипажи в Харьковской области активно работают с закрытых позиций

Танковые экипажи Западной группировки российских войск в Харьковской области активно поражают цели с зарытых позиций. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Садко».

По его словам, танкисты сейчас в основном работают с закрытых позиций. После того как от командования поступают задачи, танки выезжают на боевые позиции, а затем отстреливаются по координатам с корректировкой целей.

По словам «Садко», разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили опорный пункт противника с личным составом. Координаты были переданы находившемуся на боевом дежурстве танковому экипажу, который, выдвинувшись на рубеж стрельбы, успешно нанес огневое поражение цели.

«Садко» подчеркнул, что снарядов у танкистов хватит для каждого противника.

Ранее сообщалось, что военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что танки западного производства, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) плохо приспособлены для действий в условиях осенней распутицы.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.