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В Курской области беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах

Старовойт сообщил об атаке БПЛА по объектам инфраструктуры в Курской области

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Shutterstock

В течение ночи беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три района Курской области. В результате этих ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах произошли отключения электричества. Об этом сообщил глава района Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады уже приступили к работе по восстановлению электроснабжения.

3 октября ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. «Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение», — уточнил курский губернатор.

По словам Старовойта, собственнику получившего повреждения дома будет предоставлена помощь.

Других подробностей по ситуации с обстрелами со стороны ВСУ в курском регионе Старовойтом пока не приводится.

29 сентября детей эвакуировали после обнаружения БПЛА на дереве возле одной из школ Курска. Дрон был уничтожен вблизи села Ширяевка в Гордеевском районе. Населенный пункт расположен всего в 90 км от российско-украинской границы.

В публикации указано, что беспилотник был оснащен 1,5 кг пластида и 0,5 кг тротила. Кроме того, прикрепленное к нему взрывное устройство содержало 15 кг поражающих элементов. Последние представляли собой шарикоподшипники, уточняется в материале.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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